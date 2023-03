Luca Pellegrini ha fatto di tutto per passare alla Lazio a gennaio, nonostante Juventus ed Eintracht Francoforte volessero rispettare l'accordo di prestito fino al termine della stagione. Ma l'esterno sinistro non sta trovando spazio con Sarri, una sola presenza per lui e in Conference League. Diritto di riscatto fissato a 15 milioni, a queste condizioni non verrà riscattato: ecco perché gli intermediari sono già al lavoro per convincere Juve e Lazio a rivedere l'accordo, un forte sconto potrebbe convincere Claudio Lotito a riscattarlo comunque.