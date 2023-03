Nonostante fino a questo momento abbia giocato appena 69 minuti nella Lazio, Luca Pellegrini ha già convinto Sarri e Lotito che stanno pensando a come arrivare al suo riscatto. Il presidente tratterà con la Juventus per ottenere uno sconto rispetto a quanto pattuito a gennaio: troppi i 15 milioni pagabili in 5 anni previsti dall'accordo con la Vecchia Signora. Lo riporta Il Tempo.