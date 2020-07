Ciro Immobile, capocannoniere del campionato, trascinatore della Lazio nella lotta scudetto, rivale di Lewandowski per la scarpa d'oro... tutto molto vero fino al lockdown, dopodiché qualcosa si è inceppato, sia in lui che nella squadra di Inzaghi: appena 2 vittorie in 7 gare, con 2 sole reti per il centravanti campano. E così nella classifica cannonieri Cristiano Ronaldo, con la media di un gol a partita, ha imbastito la grande rimonta che, alla vigilia dello scontro diretto, ha determinato questa condizione:. L'obiettivo sono i 34 di Lewandowski.