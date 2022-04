Più veloce! Dato il benservito a Dybala che si svincolerà a parametro zero al termine della stagione, in vista del prossimo mercato estivo la Juventus cerca un calciatore di qualità e fantasia, ma con più corsa nelle gambe per giocare come attaccante esterno nel 4-3-3 che ha in mente Allegri. Vlahovic centravanti è il punto fermo e, in attesa di recuperare Chiesa dall'infortunio, nel mirino in Serie A c'è Nicolò Zaniolo.



I BRASILIANI - In alternativa al nazionale italiano della Roma, i dirigenti bianconeri stanno seguendo alcune piste all'estero. Una di queste porta ad Antony dell'Ajax, che ten Hag si porterebbe volentieri al Manchester United. Il tecnico olandese ha allenato un altro brasiliano: David Neres, ora in forza allo Shakhtar Donetsk. La guerra in Ucraina lo spinge a cambiare ancora maglia e il giocatore è stato proposto pure alla Juve, che sta valutando pro e contro dell'affare.



L'ARGENTINO - Sullo sfondo c'è poi il nome di Angel Di Maria, in scadenza di contratto a giugno col Paris Saint-Germain. Il club francese non sembra intenzionato a esercitare l'opzione per rinnovare l'accordo per la prossima stagione. L'argentino ex Real Madrid e Manchester United ha 34 anni e in ogni caso la Juventus non sarebbe disposta a offrirgli lo stesso stipendio che prende a Parigi: 7,5 milioni di euro netti a stagione.