Il mercato della Juve si è concluso e ha portato grandi colpi a Torino. Tuttosport però analizza anche le recenti cessioni bianconere. In molti hanno fallito con la Vecchia Signora ma si sono subito ripresi in altri lidi. A partire da Bentancur e Kuluseski, perni del Tottenham, passando per De Ligt al Bayern Monaco. Anche il centrocampo, reparto spesso criticato, è stato al centro del mercato estero. Il Manchester United volve Rabiot, il Liverpool si è preso Arthur, il Chelsea Zakaria.