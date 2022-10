Martedì la Juve farà visita al Benfica per il penultimo turno di Champions League. Le Aquile però sono in un gran momento di forma. In contemporanea con il poker dei bianconeri all'Empoli, la squadra di Schmidt ha raccolto la nona vittoria su dieci partite giocate in campionato. E lo ha fatto in un match complicato.



Il Benfica infatti è andato a vincere in casa dei rivali del Porto per 1-0. All'Estádio do Dragão decide la rete di Rafa Silva. Per i padroni di casa un'espulsione di Eustaquio nel primo tempo e ora una distanza dalla capolista di 6 punti.