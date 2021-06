La Juventus può vendere Demiral per realizzare una plusvalenza, e al suo posto ha messo gli occhi su Milenkovic della Fiorentina. Come riportato da Tuttosport la cifra che può bastare alla Juve per comprare il difensore serbo è di 15 milioni di euro, se non qualcosa di meno. Questo perché si tratta di un giocatore in scadenza di contratto l'anno prossimo col club viola.