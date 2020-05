Come sta Gonzalo Higuain fisicamente? Mentre dei compagni spuntano foto, storie e video, di lui si sa poco perché non usa i social. "Ma nonostante i dubbi sul rientro e la malattia della madre sta lavorando sodo e viene descritto in ottima condizione fisica: tapis roulant tutti i giorni ed esercizi in giardino con l’aiuto di papà Jorge, ex difensore, scrive La Gazzetta.