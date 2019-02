La Juventus ha comunicato gli ultimi aggiornamenti dopo la sessione di allenamento odierna:



"Niente pallone oggi al JTC. La Juventus si è infatti ritrovata questa mattina per una nuova seduta, ma ha lavorato esclusivamente sulla parte atletica, affrontando una serie di test in gruppi separati. Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino e proseguiranno la preparazione in vista della prossima gara, che li vedrà impegnati domenica alle 18:00, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo".



Continuano a lavorare a parte Barzagli, Bonucci e Chiellini, mentre Douglas Costa sarà out per un infortunio muscolare.