Andrea Pirlo alla ripresa dovrà fare a meno di Aaron Ramsey, che ha svolto una seduta di lavoro personalizzato. Non ha ancora superato il problema muscolare e non ci sarà contro il Cagliari. Resta in dubbio Chiesa, che aveva saltato l’ultima gara con la Lazio per un problema muscolare: l’azzurro si sta allenando a parte e verrà valutato nei prossimi giorni.