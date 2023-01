: mezzo miracolo non è sufficiente per evitare il tapin di Osimhen, forse qualcosa di più si poteva fare sul raddoppio di Kvara. E poi non può nulla sulla valanga azzurra.: in difficoltà come tutta la difesa bianconera quando il Napoli accelera, non riesce a limitare Kvaratskhelia.la peggior prestazione in assoluto da quando è alla Juve. Sul primo gol è fermo come tutta la difesa, poi si divora la rete del pareggio e nel momento migliore della Juve regala alla coppia Osimhen-Kvaratskhelia il momentaneo 2-0, per poco non regala pure un'altra rete al centravanti.: la qualità in fase di impostazione è altra cosa, Politano gli fa girar la testa e nella ripresa affonda insieme ai compagni di difesa.: l'altra faccia della medaglia nel trovarlo esterno a tutta fascia è quella che viene evidenziata in occasione del gol di Osimhen. Meglio, molto meglio sulla sinistra senza dover pensare allo spauracchio Kvara, almeno quando attacca. (28' st).c'è da correre là in mezzo e questo lo fa con generosità e senza costrutto, errore pesante quando lascia colpevolmente andare via Kvaraktshelia in occasione del vantaggio del Napoli.limita i danni nelle folate azzurre, viene messo ko da Osimhen (11' stentra sul 3-1, non riesce a dare ordine alle idee confuse della Juve).anche nei momenti di difficoltà prova a uscirne a testa alta, ma è sempre troppo solo (38' st).prova di sofferenza più che di sacrificio.lampo nel buio, intercetta palla e colpisce l'incrocio dalla lunga distanza. Da lì si sveglia la Juve. Ed è sempre lui a tenerla in vita dopo il raddoppio dei padroni di casa. Lui c'è, è il resto della squadra che lo lascia sostanzialmente solo contro tutti (28' st).fa reparto da solo, fornisce a Di Maria una sponda perfetta per la rete che riapre la partita (11' stforse sarebbe servito di più con Milik e non al suo posto).All.nel primo tempo avrebbe meritato qualcosa di più, il crollo nella ripresa non è solo sfortuna ma segna la distanza che c'è tra la Juve di oggi e il Napoli di oggi. Questa volta, portato a scuola da Spalletti.