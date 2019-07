La Juventus, il sogno della mia vita! Perché io avevo in quegli anni un solo desiderio: giocare una partita di serie A con la maglia bianconera. Me ne sarebbe bastata una, per essere felice per sempre.

Claudio, centrocampista exe Zenit San Pietroburgo, fresco di addio al club russo, fa gli auguri a Giampiero: "La Juventus, il sogno della mia vita! Perché io avevo in quegli anni un solo desiderio: giocare una partita di serie A con la maglia bianconera. Me ne sarebbe bastata una, per essere felice per sempre. Auguri Presidente Boniperti! La bellezza di vivere in bianconero in un mondo a colori".- Negli ultimi giorni si sono inseguiti i rumors circa un ritorno alla Juventus del classe '86, seguendo le orme del suo ex compagno Buffon, che oggi ha sostenuto le visite mediche.