Ore frenetiche, incontri continui. La dirigenza della Juventus si è attivata a Milano anche nell'ultima giornata settimanale, aspettando il weekend e i giorni che verranno per annunciare Emre Can, definire l'acquisto di Perin e riavvicinarsi all'operazione Darmian. In particolare, il ds Fabio Paratici si è spostato dal cuore di Milano ed ha assistito a Bergamo all'amichevole tra Egitto e Colombia con Santiago Arias nel mirino. Il terzino destro del PSV è già stato a Torino come vi abbiamo raccontato; la Juve sta valutando se investire su di lui, intanto Paratici lo ha seguito di persona, segnale importante. E la prima di tre mosse nelle ultime ventiquattro ore.



ALTRE MOSSE - Nell'occasione del blitz per Arias, la Juve ha approfittato per rimanere informata su Bryan Cristante. Paratici ha incontrato anche il ds dell'Atalanta, Giovanni Sartori; un'occasione per salutarsi e fare il punto sul centrocampista classe '95 che la Roma sta trattando da giorni, i giallorossi stanno provando a chiudere ma non c'è ancora accordo definitivo. E la Juve rimane in corsa, ad oggi non sterza, per questo la Roma rimane in pole position ma Paratici resta attento a Cristante... e non esclude sorprese. Intanto, nel tardo pomeriggio di ieri con un incontro a Milano ha concluso un acquisto per il futuro: praticamente preso Razvan Sava, 16 anni, portiere dell'Under 17 rumena che lo scorso aprile è diventato il portiere più giovane ad esordire nella storia della Pro Sesto, in Serie D. Considerato il Donnarumma di Romania, avrà tanto da dimostrare ma la Juve conclude un affare giovane. E aspetta la settimana che verrà, quella di Emre Can. E forse non solo...