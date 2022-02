La Juve è arrivata in Spagna, martedì sera sarà tempo di Champions League contro il Villarreal. Però sarà in formazione ancora rimaneggiata, in emergenza almeno per quel che riguarda la difesa: alla fine Max Allegri ha recuperato Leonardo Bonucci, ma il numero 19 bianconero sarà pronto solo per la panchina e su questo è stato chiaro lo stesso tecnico, quindi in difesa scelte forzate. Anche perché l'assenza di Paulo Dybala ha convinto Allegri a riportare Juan Cuadrado sulla linea degli esterni alti. Questo significa che ci sarà sicuramente Mattia De Sciglio terzino destro e che toccherà a Danilo affiancare Matthijs de Ligt. In attacco tutto ruoterà attorno alla coppia Vlahovic-Morata, è a centrocampo che c'è l'imbarazzo della scelta, almeno per così dire: le scelte di Allegri nel derby sembravano portare anche a quelle per la gara con il Villarreal. Preferendo Zakaria e Locatelli venerdì scorso, le porte della titolarità dovrebbero spalancarsi per McKennie e Arthur. Ma bisognerà valutare le condizioni della caviglia sinistra di Rabiot.



Scopri tutto nel video di Nicola Balice, inviato a Vila-Real.



Probabili formazioni

Villarreal (4-4-1-1): Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Chukwueze, Iborra, Parejo, Alberto Moreno, Lo Celso, Danjuma. All. Emery.



Juventus (4-3-3): Szceszny, De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro, Zakaria, Arthur, McKennie, Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri.