Salvare il salvabile, ovvero vincere tutte le partite che mancano e sperare che qualche diretta concorrente faccia qualche passo falso per la qualificazione alla prossima Champions League. A partire da domani, quando la Juventus affronterà il Sassuolo alle 20.45. Stando a quanto riporta Sky Sport, Pirlo pensa ad una piccola rivoluzione: Buffon potrebbe avere una chance da titolare, mentre Bonucci e Danilo potrebbero essere riproposti dal primo minuto. Possibile riposo per McKennie, mentre Dybala è in vantaggio su Morata.