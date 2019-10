La Juventus ha messo nel mirino la sfida di sabato sera contro il Bologna all'Allianz Stadium. In attesa di ritrovare tutti i nazionali (l'ultimo sarà Bentancur che rientrerà venerdì), Maurizio Sarri deve valutare la condizione di Aaron Ramsey che ha saltato anche le due gare con il Galles a causa del problema all'adduttore che l'ha fermato nel pre partita di San Siro contro l'Inter. Lo staff medico della Juve ha dato il via libera per farlo scendere in campo, ma il giocatore accusa ancora fastidio all'adduttore. Verrà valutato giorno per giorno, tra le alternative c'è anche quella di portarlo in panchina per poi, eventualmente, farlo entrare nella ripresa.