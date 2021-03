De Ligt e Demiral si stanno rendendo protagonisti al centro della difesa, ma tutti stanno aspettando il rientro di Giorgio Chiellini, leader e capitano della squadra. Il recupero dall'infortunio muscolare al polpaccio procede per il verso giusto: stando a quanto riporta Tuttosport, il capitano della Juventus non riuscirà a tornare a disposizione di Pirlo per la sfida di sabato contro la Lazio, mentre farà di tutto per strappare una convocazione per la sfida di Champions League contro il Porto, in programma martedì 9 marzo.