Infermeria con le porte girevoli in casa Juventus. Il nuovo infortunato è Douglas Costa, che dovrà stare fermo ai box per 15-20 giorni per una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Per un brasiliano che entra infermeria, ce n’è uno che esce. Nell’allenamento odierno, Danilo è rientrato parzialmente in gruppo. Il terzino destro ex Manchester City aveva riportato una lesione muscolare alla coscia destra in occasione della partita di Coppa Italia vinta dai bianconeri 3-1 contro la Roma. Oggi è tornato a lavorare con i suoi compagni: presto Sarri potrà di nuovo contare sul brasiliano.