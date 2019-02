La Juventus è tornata ad allenarsi questa mattina al Training Center della Continassa, a tre giorni dalla fondamentale trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Questo il report dell'allenamento odierno, dal sito ufficiale bianconero:



"Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista della trasferta in Emilia Romagna: domenica alle 18 la Juve è attesa dalla impegnativa trasferta contro il Sassuolo.



La squadra si è ritrovata al JTC Continassa nella mattinata di oggi, e ha svolto una intensa seduta in campo con la palla, focalizzata su circolazione, combinazioni, cambi di direzione e conclusioni verso la porta.



Leonardo Spinazzola ha lavorato parzialmente con il gruppo, che domani torna ad allenarsi, sempre al JTC, in mattinata".