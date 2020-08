Giornata di vigilia per la Juventus, che domani affronterà il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions con l'obiettivo di ribaltare lo 0-1 dell'andata. Alla Continassa sono tutti con il fiato sospeso per capire se Paulo Dybala ce la farà a recuperare almeno per la panchina. Ieri l'argentino si è allenato a parte, oggi arriveranno nuovi segnali e indicazioni per Maurizio Sarri: dalle parti della Continassa filtra ottimismo. L'allenatore bianconero parlerà alle 16.30 nella sala stampa dell'Allianz Stadium per presentare la gara; alle 17.20 sarà la volta dell'allenatore del Lione Rudi Garcia. Poi, i bianconeri scenderanno in campo per l'allenamento alle 18.45.