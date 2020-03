Uscite sì, ma solo per far la spesa. Facile a dirsi, specialmente se si ha chiaro in testa cosa comprare. Nella vita di un calciatore, ad esempio, ci sono aspetti della quotidianità comuni per tutti, ma non per loro. E la cucina, con quel che ne ruota attorno, è uno di questi. Perciò ci sono persone che, nella vita di tutti i giorni, si occupano di curare questi aspetti della vita di un calciatore. Come Patrick Contorno, 27 anni, chef di professione che da tre stagioni ormai cura l’alimentazione di Miralem Pjanic e, successivamente, anche di Douglas Costa. Infatti, Patrick è stato selezionato dalla Juventus dopo che la stessa società ha lanciato il progetto di cuochi a domicilio per seguire al meglio il percorso nutrizionale dei giocatori. Così, ora che l’emergenza coronavirus ha costretto tutti in casa, sia Pjanic sia Douglas si sono trovati senza Patrick a prendersi cura della loro dieta.