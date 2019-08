"Se con l’ingenuità dei suoi 20 anni aveva mischiato delusione e stupore per la panchina di Parma, oggi Matthijs De Ligt vede tutto rovesciato". Così La Gazzetta dello Sport spiega che Matthijs De Ligt giocherà titolare contro il Napoli a pochi giorni di distanza dallo sfogo irritato per il mancato debutto di sabato scorso: "Matthijs ha tutto il peso della difesa, porta l’eredità più pesante addosso. Quelle parole sfuggite al Tardini non avevano riempito di gioia i compagni, Chiellini compreso: senza leader e con una difesa tutta da costruire, non c’è ormai tempo per pensare al passato".