Come riporta Tuttosport la Juventus ha già terminato le 55.000 magliette ordinate dalla società lo scorso anno e che sarebbero dovute bastare fino alla fine del 2018. Un effetto devastante quello dell'ex campione del Real Madrid che se replicato per tutti i mesi dell'anno permetterà alla Juventus di incassare tra i 55 ed i 65 milioni di euro lordi a stagione. In pratica la stessa cifra guadagnata da CR7 alla Juve, circa 56 milioni di euro lordi.