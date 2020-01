Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Manchester United si è ormai rassegnato a dover cercare un sostituto per Paul Pogba. Il francese è in rottura con il club, non vede l'ora di partire, così i Red Devils stanno correndo ai ripari. Dopo il rifiuto del Leicester per James Maddison, la dirigenza di Manchester sta pensando ad un altro nome, in uscita dal Bayern Monaco: Thomas Muller. Il tedesco non sembra più rientrare nei piani dei bavaresi e potrebbe lasciare in estate. Il suo arrivo, naturalmente, libera Pogba, con Juventus e Real Madrid in agguato.