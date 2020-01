Zdenek Zeman, allenatore ex Roma, Lazio, Foggia e Pescara, tra le altre, parla a TuttoSalernitana.com, dicendo la sua sulla Serie A: "Le partite di serie A non sono molto attraenti, è vero, ci sono poche emozioni e si pensa poco a produrre azioni da gol. Ci sono squadre, però, che esprimono un buon calcio: la Lazio è un esempio, è sotto gli occhi di tutti. Se la Lazio troverà continuità e non commetterà l'errore degli anni scorsi, quando sul più bello calava, può competere con le primissime. La Juve non è di un altro pianeta, ma ha perso due volte proprio con la Lazio. Ha semplicemente una rosa più completa".