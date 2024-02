Juve, il Manchester United insiste per Bremer: il piano

Marco Demicheli

Poco più di un mese fa, il 27 dicembre, Gleison Bremer ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. Firma fino al 2028 per uno dei difensori migliori di tutta la Serie A per rendimento, che in un anno e mezzo in bianconero ha proseguito il percorso di crescita iniziato al Torino e che aveva portato i bianconeri, nell'estate 2022, a spendere quasi 50 milioni di euro per vincere la concorrenza dell'Inter e strapparlo ai granata.



PIANO JUVE - Un prolungamento che ha portato anche un aumento di ingaggio per il centrale brasiliano, diventato in poco tempo uno dei leader della squadra di Massimiliano Allegri. Un messaggio chiaro anche al mercato: le cifre per i centrali del suo livello sono alte e sfiorano i cento milioni di euro di valutazione. Cristiano Giuntoli e tutta la dirigenza bianconera si sono preparati a eventuali offerte di questo tipo che potranno arrivare nella sede della Continassa nei prossimi mesi. Con un contratto lungo e una posizione forte, per non essere costretti ad accettare, ma avere anche potere di negoziazione.



ASSALTO UNITED - Tanti top club in giro per l'Europa andranno a caccia di difensori del livello di Bremer la prossima estate. Dal Bayern Monaco, che da Torino portò via de Ligt proprio nell'estate in cui i bianconeri acquistarono il brasiliano, alle big di Premier, Manchester United su tutti. Tra qualche mese i Red Devils decideranno come impostare il loro nuovo progetto tecnico, con quale manager e con quali giocatori. E Bremer ha tutte le caratteristiche per fare parte della shortlist degli inglesi per costruire la rosa della prossima stagione.