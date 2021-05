Obiettivo della Juve, ma non solo. Manuel Locatelli lascerà il Sassuolo in estate, oltre ai bianconeri, anche Manchester City e Paris Saint-Germain hanno inserito il suo nome nella lista degli obiettivi. L'ex Milan, intervistato da L'Equipe, ha aperto al trasferimento in Francia: "I quarti di finale tra Psg e Bayern Monaco sono state due gare fantastiche. Sono stato impressionato dalla qualità dei passaggi, frutto della differenza tra giocatori normali e campioni. In Serie A c’è il potenziale per fare altrettanto, ma ci arriveremo tra due o tre anni.Vedere Verratti, Florenzi e Kean a quei livelli fa venire voglia."Ringrazio il Sassuolo perché hanno creduto in me in un momento in cui molti dubitavano. Ma sappiamo tutti qual è il miglior cammino da prendere quest’estate, che può portare in Italia ma anche all’estero".