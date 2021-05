Il caso Suarez, comunque vada a finire, ha lasciato il segno e sta macchiando un percorso da dirigente al top negli ultimi dieci anni. Così come la piega che ha preso il cammino della Juve è oggi quello che resta in vista, dopo nove anni di trionfi e scudetti è quasi normale che possa arrivare un passaggio a vuoto, il modo in cui si sta concretizzando è però quello peggiore possibile: fallire la qualificazione in Champions non può cancellare quanto fatto in dieci anni, ma sancirebbe il declino di una società che dopo l'addio di Beppe Marotta e la promozione dello stesso Paratici ha visto il grande impero creparsi un po' alla volta.– Ora come ora rischiano tutti alla Juve, troppe le situazioni delicate e controverse che stanno condizionando il contesto generale, mentre la squadra raccoglie i risultati peggiori degli ultimi dieci anni. Attorno alla figura di Andreaarrivano rassicurazioni continue dalla proprietà, la presenza di John Elkann e i messaggi trapelati da Exor vanno verso la fiducia al numero uno della Juve ed eventuali ribaltoni non sono annunciati prima di qualche mese. Il discorso allenatore è ancora diverso.Una situazione che genera anche inevitabile tensione e nervosismo, pure a livello mediatico nell'occhio del ciclone è finito lui più di tutti e gli schizzi di fango sono spesso arrivati allo stesso bersaglio. Da più parti trapela la volontà di fermarsi a rifiatare nel caso in cui terminasse la sua esperienza alla Juve, anche se di mollare proprio ora non ha alcuna voglia.come già da tempo è nell'aria, almeno dalla scorsa estate. Intanto mancano 50 giorni al 30 giugno e pure al vertice della piramide non c'è certezza di chi resta e chi lascia.