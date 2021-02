La Juventus questa sera scenderà in campo contro il Crotone, con il dubbio a centrocampo tra il giovane Fagioli e il gallese Ramsey, arrivato nell'estate 2019, a parametro zero, dall'Arsenal. E lì a centrocampo, la Vecchia Signora, vuole battere un colpo in estate. E il prescelto è Manuel Locatelli.



NO DEL SASSUOLO - Dopo il tentativo della scorsa estate, quando Nedved e Paratici ci hanno provato con il Sassuolo con una mossa alla Chiesa, cioè in prestito con obbligo di riscatto, la Juventus è pronta a tornare alla carica, scrive Tuttosport, alla pari del Manchester City, altro club interessato al prodotto del settore giovanile del Milan.



PIANO QUALITA' - Tra i preferiti di Pirlo, giovane (ha 23 anni), italiano, pronto al grande salto, Locatelli è il prescelto per dare nuova linfa al reparto dopo gli arrivi della scorsa estate di Arthur e McKennie, sicuramente tra i più positivi, in questa stagione, lì a centrocampo. Juve su Locatelli, in estate riparte l'assalto per il 'piano qualità'.