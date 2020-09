La Juventus, dopo McKennie, cerca un altro rinforzo per il centrocampo. E Manuel Locatelli è il prescelto. Piace ad Andrea Pirlo, è gradito da tempo alla dirigenza, ma il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro: per questo motivo, a oggi, l'affare è in stand-by. "Vogliamo tenerlo" le parole di Carnevali, amministratore delegato neroverdi, "ma se chiama un grande club come la Juve...". E i bianconeri ci sono, ma devono prima, per forza di cose, vendere.



DIPENDE DA RAMSEY - Come scrive Tuttosport, il futuro del centrocampista italiano, che ha Pirlo come idolo e che ha definito la Juve "un sogno", dipende da quello di Aaron Ramsey. Se il gallese, arrivato a parametro zero, verrà ceduto creando così una plusvalenza netta, ecco che il tesoretto potrà essere reinvestito proprio sull'ex Milan. Se invece l'ex Arsenal dovesse restare, ecco che l'affare verrebbe solo rimandato alla prossima primavera. Sì, perché la Juve e Locatelli sembrano destinati, comunque, a finire insieme.