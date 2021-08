La telenovela dell’estate italiana. Quella tra Juventus e Sassuolo per Locatelli è una trattativa che va avanti da ormai troppo tempo, ma sono dinamiche che fanno parte del mondo del calciomercato, soprattutto pensando all’attuale situazione economica legata al covid. Un’operazione che, dal suo inizio, ha sempre trasmesso ottimismo, ma che ancora non si è chiusa. Venerdì c’è stato il quarto incontro tra le due parti, si pensava potesse essere quello decisivo, ma così non è stato. L’intenzione di tutti, però, è quella di concludere questa trattativa: per questo motivo nelle prossime ore ci sarà un altro summit tra i bianconeri e i neroverdi, un nuovo faccia a faccia per scrivere – definitivamente – i titoli di coda a questa telenovela.



COSA MANCA – L’ultimo incontro ha registrato l’intesa tra la Juventus e il Sassuolo sulle cifre, Carnevali è sceso dai 40 milioni della richiesta iniziale e alla fine si è “accontentato” dei 32, inclusi i bonus, offerti dai bianconeri. Manca ancora, però, un accordo sulla formula: la Juve ha aperto al prestito annuale anziché biennale, ma vorrebbe dilazionare i pagamenti. Dall’altra parte, invece, gli emiliani vorrebbero già incassare qualcosina in questo mercato. Il nuovo summit in arrivo potrebbe essere quello giusto per trovarsi tutti d’accordo anche perché, prima o poi, qualcuno rischia di perdere la pazienza. Ore decisive, dunque, per Locatelli alla Juve. Questa volta, però, sembrano davvero così, perché il tempo è agli sgoccioli.