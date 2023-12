Le parole di Manuel Locatelli a DAZN dopo Genoa-Juventus.



RIMPIANTO - "C'è rammarico, volevamo venire qui a vincere. Dovevamo sfruttare le occasioni, non deve succedere e ora dobbiamo lavorare per il Frosinone".



POCHE RETI - "Dobbiamo migliorare, a volte ci facciamo prendere dalla frenesia. Ci sono sempre stati aspetti da migliorare, non solo oggi, ci lavoreremo".



POCA CATTIVERIA - "Abbiamo preso un gol che di solito non prendiamo, sono cose che possono succedere ma poi devi reagire. Le occasioni vanno sfruttate, è colpa di tutti perchè dobbiamo fare lo step di segnare di più e chiudere le partite".



SCUDETTO - "Abbiamo sempre detto qual è il nostro obiettivo. Abbiamo la stessa fame di sempre, siamo uniti e abbiamo voglia di migliorare. Lo spirito è quello giusto per andare avanti".