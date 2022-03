Quelli che difendono il “prodotto” non possono dirlo. Noi che amiamo il calcio e lo seguiamo da tanto tempo, non possiamo né dobbiamo avere remore:Siamo quasi all’ultimo chilometro di un torneo avvincente ed equilibrato, emozionante e combattuto, ma fondamentalmente è un campionato molto scarso.In quale altra parte d’Europa, una squadra che perde 5 partite delle prime 14, e che ha 14 punti di ritardo dalla prima, può tornare addirittura in corsa per il titolo facendo altri 5 pareggi e senza avere ancora battuto una squadra che la precede in classifica?Perché la Champions è un’altra cosa e ogni anno dal 2017 in poi (finale di Cardiff proprio della Juventus) ce lo ricorda. Lo stesso Villarreal aveva già vinto a Bergamo nei gironi,; e ilprimo in classifica, tornato in Champions dopo 7 anni,, vincendo ad Anfield, ma l’eliminazione era già maturata a San Siro.È giusto contestare ad Allegri le scelte tecniche e la tattica adottata contro il Sottomarino giallo, con tutta l’incapacità a produrre gioco che il secondo tempo ha ribadito, ma non è qui il punto di questa riflessione.. E se ci sommiamo cosa ha fatto la Nazionale ai Mondiali dopo il 2006 (due eliminazioni al pronti-via e poi addirittura il tutti-a-casa di Ventura) sembra più un miracolo che un’impresa quanto riuscito a Mancini la scorsa estate.. Speriamo davvero che lo stellone torni rapidamente azzurro.