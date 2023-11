Dopo il caschetto protettivo di Cech ci sarà il giubbetto protetettivo di Locatelli? La Juventus ha avviato una vera e propria corsa contro il tempo per poter recuperare il suo regista, il suo perno davanti alla difesa, l'equilibratore di Massimiliano Allegri, Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano è stato costretto a rinunciare alla convocazione dell'Italia per colpa di una micro-frattura scomposta alla costola, ma sta lavorando alacremente con lo staff medico bianconero per provare a recuperare in extremis ed essere a disposizione per la fondamentale sfida di campionato contro l'Inter.



NUOVI ESAMI - Locatelli si è infortunato in campo, nei primi minuti dell'ultima gara di campionato della Juventus vinta 2-1 contro il Cagliari. Un colpo al petto, una brutta caduta e il mini-crack che però non gli ha impedito di terminare tutti i 90 e oltre minuti della gara. È da qui che lo staff medico sta partendo per provare a mettere Locatelli nelle condizioni di essere quantomeno a disposizione. Nuovi esami strumentali sono previsti nelle prossime 48 ore per verificare lo stato di salute e il livello di guarigione.



IL CORPETTO ANTI-COLPI - Se i test medici daranno riscontri positivi allora si procederà, secondo Tuttosport, con la realizzazione di uno scudo protettivo indossabile dal giocatore sotto la maglia e durante la gara. Un corpetto che possa attutire gli eventuali colpi e che renderebbero Locatelli, che già sente scemare la sensazione di dolore, più libero psicologicamente. Lui vuole esserci, il rischio sarà preso solo se non ci saranno potenziali ricadute.