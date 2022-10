Manuel Locatelli, si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juventus contro l'Empoli: "La cosa più importante è stato l'atteggiamento, quando metti questo in campo anche le qualità si evidenziano. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento".



SULLA SUA PRESTAZIONE - "Si credo di aver fatto una buona partita, sono felice di questa partita. So che le aspettative su di me sono tante, io provo a ripagarle, do tutto per questa maglia, per il mister".



LE BARZELLETTE E IL RITIRO - "In questi momenti difficili anche quando siamo andati in ritiro ci siamo uniti come gruppo. Anche le barzellette sono importanti in questi momenti (ride ndr)."



SULLA NASCITA DEL FIGLIO - "Si è bellissimo, credo sia la cosa più bella della nostra vita quando hai una famiglia per bene che ti segue. Quando vai a casa e trovi le persone che ami è sempre la cosa più bella".



RAPPORTO CON PAREDES - "Ci troviamo molto bene, si è presentato bene con noi, mi piace giocare con lui, credo che possiamo fare molto bene insieme. Stiamo meglio fisicamente anche se la testa è la parte più importante. Abbiamo una partita decisiva, proveremo a vincere poi vediamo come va".