Sergej Milinkovic-Savic è al centro dei discorsi per La Gazzetta dello Sport. Così il quotidiano ha spiegato come la Juventus sia tornata alla carica a sorpresa: "Milinkovic è un vecchio obiettivo della Juve che può tornare d’attualità. Doveva lasciare la Lazio un’estate fa, è rimasto e ha giocato una stagione che sembra la sorella minore del 2017-18. Lotito sa che non può (e forse non vuole) trattenerlo: di fronte all’offerta giusta, Milinkovic partirà. I rapporti tra le due società sono delicati, ma il nome è nell’elenco della Juve. Il vantaggio è la combinazione tra qualità e fisico di Sergej perché anche qui è questione di equilibri: la Juve, con Khedira, Emre Can, Matuidi e Bentancur in rosa, non può non avere due giocatori di palleggio. E Ramsey non può risolvere tutti i problemi", scrive il quotidiano.