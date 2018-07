Lunedì sarà il Cristiano Ronaldo day. Il programma prevede l’arrivo in città in mattinata, poi le visite mediche al J Medical fino al passaggio alla Continassa, dove alle 18.30 si attendono le sue prime parole ufficiali da giocatore bianconero. Conferenza stampa attesa non nell’abituale media center ma in un sala decisamente più capiente. In serata CR7 ripartirà con un aereo privato godendosi un ultimo periodo di vacanza prima di aggregarsi ai nuovi compagni.