Un fastidio di poco conto. Questo è ritenuto il fastidio al ginocchio di Juan Cuadrado secondo quanto trapelava dalla Juve fin dalla ripresa del 6 dicembre. Ma a conti fatti, il colombiano non tornerà a disposizione di Max Allegri prima del 5 gennaio, vale a dire nel post-Cremonese. Ecco perché, considerando anche il ritardo nel recupero di Mattia De Sciglio, alla fine Max Allegri ha deciso di trattenere almeno per qualche altra settimana Barbieri, che proprio in questi giorni rinnoverà: il prestito a fine mercato resta più di un'ipotesi.