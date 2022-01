La partita Roma-Juventus, con la spettacolare rimonta bianconera, ha condotto molti commentatori e tifosi a vedere una svolta nella stagione dei torinesi. Forse, invece, si tratta di un raggio di luce nella penombra, non di più.. La Roma sta peggio, però non è con questa squadra (la società e Mourinho si danno tre anni per vincere) che la Juventus si confrontava a inizio campionato.. E non solo per le amnesie a cui la Roma ha ormai abituato; soprattutto per i 70 minuti o quasi in cui i bianconeri sono stati in balia dei giallorossi.Molli, troppo spesso in ritardo sulle seconde palle, mai un contrasto vinto (anche se Massa ha lasciato picchiare i capitolini in tutto il primo tempo, questo va detto) con un Kean evanescente, gli juventini sono risultati quasi sempre in balia degli avversari. Il goal di Dybala non è bastato a risvegliarli: Landucci dice che sono rimasti sorpresi dall’ avvio romanista, ma lo stesso si può dire anche(Bentancur su tutti), come molto spesso si è visto in questa stagione. Brutalmente, Mourinho dà dei “complessati” ai suoi giocatori, forse, per pudore o equilibrio, Allegri non è mai arrivato a tanto con i propri che, ormai da quasi 3 anni, galleggiano in una sorta di intermittente labilità tecnico-atletica.E’ vero: i cambi (Morata, soprattutto e Arthur) hanno fatto la differenza.. Quando non aveva più nulla da perdere la Juventus ha cominciato a giocare, a scuotersi di dosso quella paura di sbagliare e di prendere l’iniziativa che l’attanaglia fin dall’inizio del campionato. Sotto di due goal, ha levato il freno a mano di quel calcolo guardingo che confonde la calma con la timidezza. Appunto, perdere 3 o 4 a 1 non avrebbe fatto differenza e allora i giocatori si sono buttati dentro senza pensarci troppo.Oppure, come crediamo, una rimonta sia pur spettacolare, non fa primavera?