La notizia di ieri è una di quelle che fa tirare un sospiro di sollievo. La Juventus ha annunciato che il doppio tampone sottoposto a Daniele Rugani e Blaise Matuidi ha dato esito negativo, dunque i due possono dirsi guariti dal virus. Questo regala ad entrambi il ritorno ad una semi-normalità, visto che ora non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare, che il difensore ha totalmente trascorso al J Hotel. Ora si aspettano novità su Paulo Dybala, terzo positivo in casa Juve. Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo tampone a cui l’argentino si era sottoposto era ok. Manca ancora l’esito del secondo, step finale per uscire definitivamente dalla malattia.