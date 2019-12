Il mercato della Juve si intreccia con quello del Manchester United. Christian Eriksen obiettivo in comune: il centrocampista è in scadenza con il Tottenham e tutti e due i club vorrebbero trattare direttamente con l'entourage del giocatore per prenderlo a zero la prossima stagione. Questo quanto riporta il Telegraph. Se lo United dovesse assicurarsi la firma di Eriksen, a quel punto potrebbe valutare la cessione di Pogba, grande sogno di Paratici.