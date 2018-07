Rolando Mandragora all'Udinese, mancano solo le ultime formalità: come riferito da Sky Sport, il centrocampista della Juventus è arrivato a Udine per sostenere le visite mediche con il club friulano e firmare il contratto. Affare da 20 milioni di euro per la Juve, che si riserva un diritto di recompra a 24 milioni.