Lavorando duramente per tornare con i miei compagni in un paio di settimane nel frattempo, sono il loro più grande tifoso - in bocca al lupo per stasera!

#forzajuve #finoallafine #stepbystep #neverstop #juvespirit #mm17 pic.twitter.com/ts0cJXNFr2 — Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) 16 gennaio 2019

Buone notizie per laper quanto riguarda il recupero di Mario. Attraverso un tweet pubblicato sul suo account ufficiale, l'attaccante croato ha voluto rassicurare sul suo rientro in campo: ". Nel frattempo, sono il loro più grande tifoso. In bocca al lupo per stasera!".