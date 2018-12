Impariamo da questa partita e andiamo avanti Abbiamo vinto il gruppo e ci siamo qualificati per il prossimo turno: è tutto ciò che conta Grazie per il supporto, come sempre!

#UCL #forzajuve #finoallafine #stepbystep #neverstop #juvespirit #mm17 pic.twitter.com/lFBzqZc2yr — Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) 13 dicembre 2018

, attaccante della, commenta su Twitter la sconfitta maturata ieri contro lo: “Impariamo da questa partita e andiamo avanti. Abbiamo vinto il gruppo e ci siamo qualificati per il prossimo turno: è tutto ciò che conta. Grazie per il supporto, come sempre!”.