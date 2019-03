I rumors attorno al futuro di Mario Mandzukic presto avranno una fine definitiva. L'attaccante croato della Juventus sta infatti per firmare un ricco rinnovo di contratto con il club bianconero legandosi per altre due stagione e trovando anche un ricco aumento rispetto all'attuale accordo.



LE CIFRE - Oggi il contratto di Mandzukic è in scadenza il 30 giugno 2020 e la punta guadagna circa 3,5 milioni di euro annui più bonus. Secondo Tuttosport l'accordo per il rinnovo è già stato trovato e manca ora soltanto l'annuncio ufficiale. Mandzukic prolungherà di un anno la scadenza portandola al 30 giugno 2021 e alzerà l'asticella degli emolumenti fino a 5 milioni di euro a stagione una cifra che raggiungerebbe oggi soltanto centrando tutti i bonus.