Difesa, attacco e centrocampo. La rivoluzione della Juventus, che è cominciata già lo scorso anno, proseguirà in maniera importante la prossima estate con investimenti in ogni reparto. Tante novità arriveranno anche sulla linea mediana, quella che più delle altre non ha convinto nelle ultime stagioni. Molto, come sempre, dipenderà dalle uscite dei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. In caso di cessioni importanti, può tornare calda un'opzione che dalle parti della Continassa hanno più volte sfiorato negli anni: Leandro Paredes, che può a sua volta lasciare il Paris Saint-Germain.