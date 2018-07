Dopo la prima pagina di ieri che ha fatto parlare il mondo intero, anche oggi dallo spagnolo Marca arrivano aggiornamenti su Cristiano Ronaldo. Il portoghese viene definitivo "ferito": o Florentino Perez si arrende o se ne va. Il rapporto si è rotto, il giocatore ha deciso di andare via e non è solo per soldi: pensa di non avere un trattamento all'altezza anche nei piccoli dettagli. "La Juve di Marotta è in agguato", scrive il quotidiano.