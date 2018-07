Secondo Il Corriere dello Sport non è da escludere che Marcelo abbia ricevuto una promessa simile a quella di Cristiano Ronaldo. Dopo tre Champions consecutive in casa Real c'è aria di rifondazione, i big cercano nuove sfide e la partenza dell'asso portoghese direzione Torino non semplifica i piani di Florentino che vorrebbe bloccare l'emorragia di campioni alla Casa Blanca. Il prezzo di Marcelo si aggira tra i 55 ed i 60 milioni di euro, guarda un pò la stessa cifra per la quale Alex Sandro potrebbe partire direzione Psg.