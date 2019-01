Secondo quanto rivela in Spagna Don Balon, Marcelo vuole fortemente la Juventus. "Il terzino sarebbe stanco del Real Madrid dopo 12 anni e pronto a trasferirsi altrove, in un altro campionato. Gli intriga molto la Juventus e la possibilità di tornare a giocare con l'amico Cristiano Ronaldo e per il Real Madrid non è più intoccabile", si legge.