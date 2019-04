"​Tutti sanno la felicità che provo tutti i giorni allenandomi o giocando con questa maglia. Quello che dicono gli altri non importa:". Parole e musica di, terzino sinistro delle Merengues, che ha ritrovato un ruolo da protagonista con il ritorno di Zinedine. Se con Solari le cose non andavano bene, con Zizou tutto è tornato alla normalità, dove per normalità si intende titolarità. Il francese ha cambiato tutto, anche i piani della Juve, che puntavano con forza sull'exper la fascia sinistra.- Viste le difficoltà per arrivare al brasiliano, grande amico di, Fabiosta correndo ai ripari, affidandosi, come lo scorso mercato, a Jorge: procuratore die CR7, ha nella sua scuderia un giocatore che piace alla Juventus ( così come al Napoli ),. Con una valutazione inferiore ai 40 milioni di euro, i bianconeri ci stanno pensando, tanto che Paratici e Mendes ne hanno parlato martedì, prima della sfida Champions con l'Ajax. Il terzino del, quindi, individuato come profilo ideale sia come erede di, ma anche come alternativa del brasiliano: infatti non è detto che l'ex Porto possa partire...A - Stagione non esaltante, quella di Alex Sandro; giocatore che è sul mercato, ma a fronte di offerte superiori ai 50 milioni di euro. Se non dovesse arrivare la giusta cifra, Alex Sandro può restare con Spinazzola che, invece, può partire. Ritenuto ideale in un 3-5-2, lascia qualche perplessità schierato in una linea a 4.